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Общество

Не успевают. В западной части Бишкека газ дадут на два дня позже

В западной части Бишкека ремонт на подземном газопроводе среднего давления продлили до 22 сентября. Об этом сообщают в компании «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, это сделано из-за увеличения объема работ, связанных с перемонтажом водопроводной трубы, проходящей под газопроводом.

Напомним, с 13 сентября газа нет:

  • в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;
  • в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

Ранее сообщалось, что голубое топливо появится в домах горожан 20 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207490/
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