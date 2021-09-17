Не успевают. В западной части Бишкека газ дадут на два дня позже

В западной части Бишкека ремонт на подземном газопроводе среднего давления продлили до 22 сентября. Об этом сообщают в компании «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, это сделано из-за увеличения объема работ, связанных с перемонтажом водопроводной трубы, проходящей под газопроводом.

Напомним, с 13 сентября газа нет:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

Ранее сообщалось, что голубое топливо появится в домах горожан 20 сентября.