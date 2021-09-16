17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Кырчын, Ак-Ордо, Бек-Доолот), «Алтын-Бешик», «Колмо» (улицы Медина, Ак-Жол, Республиканская), «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Ак-Марал, Керме-Тоо,Тулпар-Таш, Алты-Тутун, Жайыл-Батыр, Кривоносова), «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34, Профессора Зимы), село Чон-Арык (улицы Волоколамская, Подольская, Садырбаева);

9.00-17.00 — улица Рыскулова, 10;

9.00-14.00 — отрезки улиц Калыка Акиева, Молодая Гвардия, проспекта Чуй;

9.30-19.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, микрорайон «Восток-5», проспект Чуй, 30, 32, 32а, 33а, 34, 36, 36/1;

9.30-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (северо-восточная сторона).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Тихая, Первомайская, Полевая, Чагая, Коллекторная, Логвиненко, Луговая, Фрунзе, Зеленая, Молодежная, Октябрьская, переулки Заводской, Школьный, Советский, Северный), Кара-Жыгач (улицы Кундучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, совхоз Ала-Тоо, переулок Веселый), Бек-Тоо (улицы Именбаев, Эралы, Новая), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, Школа, здание айл окмоту), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя Стройка), Виноградное (улицы Ленина, Молодежная, Алма-Атинская, Фрунзе, 6-й распред, Советская, Виноградная, Крупская, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное (6-я голова), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, Сельская, переулок Победы), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, контуры 578, 569), Константиновка (улицы Садовая, Молодежная, Береговая, Первомайская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Учкун (улица Осмонбекова), Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская, Восточная, Мичурина, Первомайская), Белек (улица Токтогула), Сокулук (улицы Московская, Школьная), Асылбаш (улицы Бира, Мира, Жайчи, Новая), Кун-Туу (станция «Арашан», 3-е отделение), Новопавловка (улицы Колхозная, Крупская, Свердлова, Ак-Ордо, Проектируемая, Эркин-Тоо, Фрунзе, тупик Колхозный, жилмассивы «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», «Ак-Ордо», контур 498);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Кепер-Арык (улицы Школьная, Абдыкасымова), Беш-Орюк, Беловодское (улицы 50 лет Киргизии);

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Сокулукская, Чапаева, Молодежная, Луговая, Восточная, Советская, Фрунзе, Комсомольская, Пионерская, новостройка);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Луговая, Алыбаева, Степная, Бедного, Кошевого, Матросова, Токтогула, Топографическая, Боконбаева, Чехова), село Алексеевка;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Эпкин;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное, Жарбаш, Новопокровка (жилмассив «Жаштык»), Первомайское, Дмитриевка (улица Фрунзе);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Шамши (улица Чолжиева), Чуй (улицы Покровская, Гагарина, Береговая, Ломоносова, Сансызбаева, Новая, Зеленая, Шоссейная, Ибраимова);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Алмалуу (улица Манаса), Тегирменти (улица Шералы), Боролдой (улица Фрунзе);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Советская, переулок Фабричный), Кум-Арык, МТФ.

3 Таласская область Таласская область