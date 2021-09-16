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Общество

Митинг против «Вертекс Голд Компани». На месторождение приглашены эксперты

На месторождение Джамгыр в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, где ОсОО «Вертекс Голд Компани» производит разработку золота, приглашены эксперты. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве региона.

Отметим, вчера жители восьми сел Чаткальского района вышли на митинг против золотодобывающей компании. С ними встретились представители фирмы и первый заместитель акима района Муратбек Рысбеков.

«Народ поднимает вопрос о том, что компания «Вертекс» строит хвостохранилище в неположенном месте. С населением проведена разъяснительная беседа, на 21 сентября на месторождение приглашены авторы проекта, эксперты и экологи. Если компания действительно работает незаконно, нарушая требования договора, то остановим ее деятельность. Если этого нет, пусть работает», — сказал полпред области Абсаттар Сыргабаев.

Отметим, регистрация ОсОО «Вертекс Голд Компани» в Министерстве юстиции на разработку золоторудного месторождения Джамгыр в Чаткальском районе проведена в сентябре 2003 года. В 2015-м в МВД заявили, что при перерегистрации компании на протяжении нескольких лет использовался поддельный паспорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207303/
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Жители Чаткальского района вышли на митинг против золотодобывающей компании
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