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Общество

16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-22.00 — отрезки улиц Рыскулова, Абдумомунова, Зеленой, Пушкина, Кулиева;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1», «Чон-Арык» (улицы Азия, Эркин-Тоо, Жениш, Карельская, Абдрахманова, Кожомкулова, Онежская, Парковая), «Ак-Орго» (улицы Алымкулова, Кайберен, Алыкулова, Арабаева), «Ак-Ордо» (улицы Бугу-Эне, Барчын, Тагай-Бий, Гагарина, Каркыра, Дуйшобаева, Ахунбаева), «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Абдрахманова, Кара-Кужур, Эр-Тайлак), отрезки улиц Ахунбаева, Орджоникидзе, Виноградной, Крылова, Аммосова, Рыскулова, 12, переулок Симферопольский;
  • 9.30-19.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Пархоменко, Жукеева-Пудовкина, Скрябина, Токтоналиева, 70, переулки Кузнечный, Черкесский, Ангарский;
  • 9.30-18.30 — микрорайон «Асанбай», 52а, улица Дачная.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Короткая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая, Панфилова, переулки Советский, Школьный), Октябрьское, 1-е отделение (улицы Школьная, Лермонтова, Герцена, Почтовая, Садыкбека, Фабричная, 60 лет Киргизии, Молодежная, Парковая), Арашан (улицы Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая), Лебединовка (улицы Сельская, Комсомольская, Мичурина), Маевка (улицы Новая, Молодой Гвардии, Школьная, Виноградная, Набережная, Ала-Арчинская), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Карла Маркса (улицы Панфилова, Горького), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова, Заводская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленинградская, Кайназаровой, Пионерская, Звездная, Ленина, Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Мичурина), Нижне-Чуйское (улицы Зеленая, Чуйская), Кун-Туу (станция «СОЮЗ»), Новопавловка (улицы Гагарина, Баетова, Крупской, Фрунзе), Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Проектируемая, Эркин-Тоо, жилмассивы «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контур 498), Восточное (улицы Дружбы, Школьная), Джаны-Пахта (улицы Мичурина, Западная, Северная, Столбовая, Ключевая, переулок Западный), Манас (переулок Восточный);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Петровка (территория отряда, улица Беш-Терекская);
  • 9.00-18.00 — села Чон-Арык, Кепер-Арык, Мураке, Петровка (улицы Шевченко, Толстого, Центральная), Александровка (улицы Мамаевская, Буденного, Пушкина, Ключевая, Ташкентская, верхняя зона);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Арал, Айдарбек, Ак-Башат, Алексеевка, город Кара-Балта (улицы Чапаева, Боконбаева, Целинная, Калининская, Пограничная, Фурманова, Студенческая, Федорова, Чехова, Токтогула, Оторбаева, Шопокова, Кожомбердиева, Дружбы, Космодемьянской, Горная, Кирова);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Токтоналиева;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Милянфан (промзона), Интернациональное, Боз-Бармак, Джар-Башы, Туз, Жайылма, Ленинское, Чон-Далы, Сарыжон, Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Ичке-Суу, Таш-Башат, Норус, Люксембург, Киргшелк (улицы Садовая, Победы, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергентальская), Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Подгорная), Дмитриевка (улица Фрунзе);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кара-Добо, Кош-Коргон, Искра, Сайлык, Жаны-Чек, Садовое, Восточное, Жаны-Турмуш, Калиновка, ущелье Туракаин;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (восточная зона от РЦПЗ до железной дороги), Боролдой (улица Фрунзе), Тегирменти (улица Алыке);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — Каинды (улицы Луговая, Береговая, Набережная, Семафорная, Карбышева, Кривенко), села Тельман, Шаймат.
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — Талас (район «Загодзерно»);
  • 9.00-18.00 — села Покровка, Жайылган, Нылды, Ак-Добо;
  • 10.00-17.00 — села Кок-Добо, Молдо Асан, Ак-Башат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207198/
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