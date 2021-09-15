Рейд «Осторожно, дети!» и дорожная разметка. Как в Бишкеке начинают учебный год

Сегодня в Кыргызстане начинается учебный год. В Бишкеке проходит рейд «Осторожно, дети!». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, рейд будут проводить сотрудники УПСМ столицы.

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«Ученики возвращаются в школы, при этом многие из них за время каникул отвыкли от городского трафика. После уроков они плотным потоком выходят из учебных заведений, не всегда обращая внимание на дорогу. Это увеличивает вероятность возникновения ДТП», — отметили в мэрии.

В муниципалитете обратились с просьбой к водителям быть внимательными на дорогах.

Кроме того, в мэрии сообщили, что в столице продолжают обновлять дорожную разметку и знаки вблизи школ. Работу проводит муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис».