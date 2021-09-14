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Общество

Беспредел продолжается. Дело о смерти Азимжана Аскарова просят передать ГКНБ

Дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова опять будет расследовать ГСИН.

Как заявила 24.kg глава правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилова, это грубое нарушение. Адвокаты намерены подать ходатайство о передаче материалов ГКНБ. По их мнению, ГСИН не сможет провести беспристрастное следствие, поскольку является заинтересованной стороной. Аскаров скончался в одном из учреждений Госслужбы исполнения наказания — в ИК № 47.

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«Я не собираюсь идти на допрос. Зачем? Да, мы требовали возобновления расследования, но мы требовали, чтобы этим занялся ГКНБ. Сегодня мне прислали повестку и пригрозили принудительным приводом. Беспредел и беззаконие продолжаются», — сказала Толекан Исмаилова.

Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову применили пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом. Спустя два месяца Свердловский районный суд Бишкека вынес решение о возобновлении расследования смерти правозащитника.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207017/
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