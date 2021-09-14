18:43
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.16
Общество

Борьба с лжепарковщиками 2.0. Рейды проводят, но никого не наказывают

В мэрию Бишкека участились жалобы на незаконные парковки в столице. У рынков и крупных торговых центров деятельные граждане организовали стоянки, самовольно установили размер оплаты и взимают с автовладельцев 30-40 сомов. При этом не платят налоги и отчисления.

Читайте по теме
Городские власти бессильны. Как мэрия Бишкека избавляется от незаконных парковок

Сегодня сотрудники муниципалитета провели очередной рейд по наведению порядка на муниципальных парковках в столице.

Журналист 24.kg снова проехался вместе со специалистами муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» и представителями УПСМ столицы по незаконным парковкам.

Ловить нарушителей отправились на Аламединский рынок. По периметру базара работает целая бригада лжепарковщиков. По сообщениям горожан, здесь выдают квитанции и взимают по 30-40 сомов.

24.kg
Фото 24.kg. Гостевая парковка возле торгового комплекса «Табылга»

Это уже не первая вылазка сотрудников мэрии в этот район. Ранее территорию уже инспектировали, а нарушителей доставляли в органы внутренних дел.

Однако на следующий день они снова выходят на улицы Бишкека и осуществляют незаконную деятельность.

По улице Буденного мы столкнулись с аналогичной ситуацией, что и месяц назад. Автовладельцам выдают квитанции с указанием фирмы «Паркинг Бишкек». Этим ОсОО, согласно данным Минюста, руководит Курманбубу Досумбекова, учредителями значатся Гульзат Абдыраева и Чынгыз Айтбосунов. Фирма зарегистрирована в Бишкеке, предоставляет услуги по переезду (перемещению).

Но, как отмечают сотрудники столичного муниципалитета, парковка в этом месте незаконна (она является гостевой), а чеки являются недействительными. 

Если припарковать свою машину в десяти метрах южнее от входа торгового центра «Табылга», придется заплатить 30 сомов за час, больше одного часа — 50 сомов. Деньги собирают представители компании «ЭМК групп», несмотря на то что договор с мэрией у них закончился в мае 2021 года.

Никакой специальной разметки и знаков по периметру нет. Лишь покрышки, с помощью которых лжепарковщики огородили места для стоянки.

При виде инспекторов и камер парковщики спешат скрыться. Патента и трудового договора у них нет.

Догнать и задержать нарушителей не удалось. Да и сотрудники мэрии особо не рвались их догонять. 

В столичной мэрии обещали собрать все материалы и передать в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206995/
просмотров: 506
Версия для печати
Материалы по теме
Нехватка троллейбусов № 9 в Бишкеке. В мэрии признали проблему
Парковку, устроенную на тротуаре стройкомпанией, демонтируют
Чудаки парковки. Из-за стоящих в неположенном месте авто приходится нарушать ПДД
На нехватку троллейбусов № 9 в Бишкеке жалуется горожанин
Стройкомпания превратила тротуар в столичном «Городке строителей» в парковку
Это арычная вода. Затопление домов возле МП «Бишкекзеленхоз» устранили
В Бишкеке около рынка «Мадина» вновь задержали незаконных парковщиков
Мэрия Бишкека не разрешала строить магазин на улице Тоголока Молдо
В Бишкеке проходит рейд «Транзит»
Чудаки парковки. Возле ресторана в Бишкеке стоянку устроили на тротуаре
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;похороны родного брата Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в Кыргызстан на похороны родного брата
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Бизнес
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
14 сентября, вторник
18:31
В Бишкеке пропала 22-летняя Азиза Темирбек кызы В Бишкеке пропала 22-летняя Азиза Темирбек кызы
18:30
15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
При аудите «Бишкекского машиностроительного завода» выявили недостачу станков
18:05
Садыр Жапаров принял главу «Радио Свобода» Джейми Флая
18:03
Кыргызский театр оперы и балета открывает новый сезон