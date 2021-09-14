Борьба с лжепарковщиками 2.0. Рейды проводят, но никого не наказывают

В мэрию Бишкека участились жалобы на незаконные парковки в столице. У рынков и крупных торговых центров деятельные граждане организовали стоянки, самовольно установили размер оплаты и взимают с автовладельцев 30-40 сомов. При этом не платят налоги и отчисления.

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Сегодня сотрудники муниципалитета провели очередной рейд по наведению порядка на муниципальных парковках в столице.

Журналист 24.kg снова проехался вместе со специалистами муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» и представителями УПСМ столицы по незаконным парковкам.

Ловить нарушителей отправились на Аламединский рынок. По периметру базара работает целая бригада лжепарковщиков. По сообщениям горожан, здесь выдают квитанции и взимают по 30-40 сомов.

Фото 24.kg. Гостевая парковка возле торгового комплекса «Табылга»

Это уже не первая вылазка сотрудников мэрии в этот район. Ранее территорию уже инспектировали, а нарушителей доставляли в органы внутренних дел.

Однако на следующий день они снова выходят на улицы Бишкека и осуществляют незаконную деятельность.

По улице Буденного мы столкнулись с аналогичной ситуацией, что и месяц назад. Автовладельцам выдают квитанции с указанием фирмы «Паркинг Бишкек». Этим ОсОО, согласно данным Минюста, руководит Курманбубу Досумбекова, учредителями значатся Гульзат Абдыраева и Чынгыз Айтбосунов. Фирма зарегистрирована в Бишкеке, предоставляет услуги по переезду (перемещению).

Но, как отмечают сотрудники столичного муниципалитета, парковка в этом месте незаконна (она является гостевой), а чеки являются недействительными.

Если припарковать свою машину в десяти метрах южнее от входа торгового центра «Табылга», придется заплатить 30 сомов за час, больше одного часа — 50 сомов. Деньги собирают представители компании «ЭМК групп», несмотря на то что договор с мэрией у них закончился в мае 2021 года.

Никакой специальной разметки и знаков по периметру нет. Лишь покрышки, с помощью которых лжепарковщики огородили места для стоянки.

При виде инспекторов и камер парковщики спешат скрыться. Патента и трудового договора у них нет.

Догнать и задержать нарушителей не удалось. Да и сотрудники мэрии особо не рвались их догонять.

В столичной мэрии обещали собрать все материалы и передать в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.