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Общество

Выставка «Путешествие в мир биокультурного разнообразия» откроется в городе Ош

В Оше 16 сентября откроется выставка «Путешествие в мир биокультурного разнообразия Кыргызстана:
Творческие арт-лаборатории». Об этом сообщили в Ошском областном музее изобразительных искусств имени Садыкова.

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По их данным, будет представлено около 60 работ, созданных художниками южной столицы в одном из высокогорных районов нашей страны — Чон-Алае.

«В начале августа 10 живописцев приняли участие в арт-лаборатории для более глубокого изучения культурного и природного наследия кочевой цивилизации. Глубинное погружение в особенности местной культуры помогло художникам понять историю края, прочувствовать особенности местного уклада, чтобы потом сохранить в красках ускользающие моменты истории. Поэтому картины получились эмоционально насыщенными, пронизанными знаниями, согретые душевным теплом людей, окружавших художников в те дни», — отметили в музее.

организаторов
Фото организаторов. Плакат выставки

Они посетили и отобразили в своих работах живописные места Чон-Алайского района — джайлоо, водопады, ущелья, пик Ленина, родники: историко-этнографический музей Курманджан Датки в селе Гульча Алайского района, крепость XVIII века эпохи Кокандского ханства в селе Дароот-Коргон, родник «Кыз-Мазар», джайлоо Чолок-Кайын, панораму села Дароот-Коргон совместно с экоактивистами из фонда по охране экологии, общинно-этнографический музей села Сары-Могол, панораму на пик Ленина, высокогорное озеро Тулпар-Кол.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206974/
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