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Общество

Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса

В Кыргызстане выявили 59 незаконно строящихся высотных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, все самовольные строения являются объектами жилого назначения. Из них:

  • по Бишкеку — 37 зданий;
  • по Ошу — 18;
  • по Чуйской области — 4.

По данным зданиям, которые строили без соответствующих разрешительных документов, приняли необходимые меры по закону и направили материалы в соответствующие органы. 

Отмечается, что некоторые дома находятся в центре столицы. 

В Госстрое еще раз напомнили, что строить объекты без градостроительно-архитектурной документации нельзя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206953/
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