Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса

В Кыргызстане выявили 59 незаконно строящихся высотных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.
По ее данным, все самовольные строения являются объектами жилого назначения. Из них:
- по Бишкеку — 37 зданий;
- по Ошу — 18;
- по Чуйской области — 4.
По данным зданиям, которые строили без соответствующих разрешительных документов, приняли необходимые меры по закону и направили материалы в соответствующие органы.
Отмечается, что некоторые дома находятся в центре столицы.
В Госстрое еще раз напомнили, что строить объекты без градостроительно-архитектурной документации нельзя.