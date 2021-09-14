Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса

В Кыргызстане выявили 59 незаконно строящихся высотных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, все самовольные строения являются объектами жилого назначения. Из них:

по Бишкеку — 37 зданий;

по Ошу — 18;

по Чуйской области — 4.

По данным зданиям, которые строили без соответствующих разрешительных документов, приняли необходимые меры по закону и направили материалы в соответствующие органы.

Отмечается, что некоторые дома находятся в центре столицы.

В Госстрое еще раз напомнили, что строить объекты без градостроительно-архитектурной документации нельзя.