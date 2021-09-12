Барселонец Джеймс Хашим мечтает открыть в Кыргызстане ресторан испанской кухни

Джеймс Хашим приезжает в Бишкек уже третий раз. Впервые в столице Кыргызстана он побывал весной, и ему так понравился город и его жители, что он захотел открыть ресторан испанской кухни.

В интервью 24.kg он рассказал о своих впечатлениях о Бишкеке и планах на будущее.

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— Я гражданин Испании, живу в Барселоне. Моя мама из Нигерии, папа — Ямайки, а познакомились они в Англии. Когда пришло время получать высшее образование, поступил в Институт русского языка в Москве.

— А как вообще решили изучать русский язык, учиться в России?

— В Москве жил мой дядя — брат матери. Он и предложил поступить. Я же всегда хотел быть дипломатом. Подумал, а почему бы не выучить русский язык, к тому времени я владел английским и испанским. Конечно, для жителя теплой страны стали настоящим испытанием русская зима, снег. Вообще, Россия меня многому научила, так как я оказался там в начале 2000-х годов. Тогда, знаете, было время, когда на иностранцев, особенно если они смуглые, могли и напасть. Но и позитивного, хорошего тоже было много, появилось много знакомых. Я даже снялся в сериале «Реальные пацаны» в 2010-м году.

Фото из личного архива. Мечтал быть дипломатом, а стал шеф-поваром

— Дипломатом стали?

— Нет, стал шеф-поваром. После завершения учебы вернулся в Испанию, начал работать в общепите, потом открыл свой ресторан в Барселоне. В 2007 году приехали друзья из России и попросили помочь с их рестораном, предложили хорошие условия. Я согласился. В итоге проработал в России почти 10 лет: месяц там, месяц дома. Я привез с собой поваров из Испании, они мне доверились. Конечно, было сложно, как раз наступил кризис в 2008 году, но мы справились. В целом было очень интересно.

— А как оказались в Кыргызстане?

— До своего приезда сюда я немного знал о Кыргызстане. В моем ресторане в Барселоне мне помогал один кыргызстанец, от него впервые и услышал о вашей стране. Это произошло примерно в декабре 2019-го. А потом на моем телефоне появилось объявление с международного сайта знакомств. Так я познакомился с Верой Ли из Кыргызстана и решил приехать сюда.

Первый раз прилетел в марте этого года. Пробыл две недели. Потом в мае, сейчас уже в третий раз.

До своего визита не знал, что Бишкек такой развитый город, что здесь можно заниматься бизнесом. Мне очень нравится город. И люди. Здесь очень дружный народ. Джеймс Хашим

Планирую здесь открыть кафе или ресторан, изучаю рынок.

Вообще, меня тянет в страны, где говорят на русском языке. Возможно, это связано с тем, что я им владею. Тем более что я столько лет прожил в России. Конечно, мне очень нравится родная Испания: погода, климат, комфорт. Но хочу знать больше. А если я к тому же могу принести пользу стране, поделиться своим опытом, то почему бы нет.

Фото из личного архива. Увидев объявление Веры Джеймс, приехал в Кыргызстан

— Что-то удивляет в Бишкеке?

— Это народ. Здесь люди стараются создавать что-то новое. Благодаря этому столица развивается.

— Любимое место в столице появилось?

— Пока нет. Мне просто нравится Бишкек, сложно сказать, где больше. Да, город небольшой, но в нем есть все необходимое для комфортной жизни, и он продолжает развиваться. Это радует.

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— К сожалению, нет. Не было времени. Разве что в горах недалеко от столицы, там есть ресторан. Природа очень красивая. Планирую в будущем посетить и другие места.

— Вы — шеф-повар, скажите, национальную кухню уже пробовали, что-то понравилось, а что не попробуете?

— Многие блюда я ел, когда учился, а потом работал в России: плов, манты. Так что они не были в новинку. Здесь попробовал лагман. Но, честно говоря, не понимаю это блюдо. Для меня это какая-то паста с соусом.

Что понравилось — это ваши шашлыки. У вас в стране хорошее, вкусное мясо. Кстати, испанцы тоже едят очень много мяса. В этом наши культуры схожи. Джеймс Хашим

Я ел в некоторых ваших ресторанах. Как шеф-повар знаю, каким должен быть вкус отдельных блюд. И у вас он сильно отличался от оригинала. Возможно, повар учился по видеоблогам YouTube или использовал другие ингредиенты, не найдя аутентичных. Например, я готовил здесь одно из самых известных блюд Испании — паэлью. Но из-за того, что здесь нет свежих морепродуктов, получился не совсем тот вкус, что в Барселоне.

А вот назвать еду, которую бы не рискнул попробовать, не могу. Я не боюсь рисковать.

Фото из личного архива. На улице родной Барселоны

— Голову барана не предлагали еще?

— Нет. Но если предложат — не откажусь. Но меня этим не удивить. До пандемии был в Марокко, там и глаза, и голову пробовал. Вообще, считаю, что повар не должен бояться дегустировать что-то новое.

— Что-то в Бишкеке, Кыргызстане напоминает о Барселоне или Испании?

— В Испании тоже горы. В Барселоне, где я живу, с одной стороны вижу горы, с другой — море. Вот его мне немного здесь не хватает. Но я не капризный человек, могу легко адаптироваться. Тем более что в Кыргызстане очень хорошие люди, благодаря чему чувствуешь себя как дома.