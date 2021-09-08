9 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Тулебердиева, Манаса, Архитекторская, Чуй-17, Чуй-21), «Ак-Орго» (улицы Чамгарак, Жолон, Боз-Салкын), микрорайон «Аламедин-1», 85, 86, отрезки улиц Кольбаева, Калинина, Панфилова, Орозбекова, Тельмана, Баялинова, Курманджан Датки, Торекула Айтматова, проспекта Жибек Жолу, переулок Донской;

9.00-19.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Фучика, Медерова, Тыныстанова, Усенбаева, Ибраимова, Куренкеева, Абдрахманова;

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 94;

9.30-18.30 — жилмассивы «Кара-Жыгач» (от улицы Исакеева в сторону железной дороги), «Дордой».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул-Акмат, Мадиева, Конур-Осмон, Мадиева, Бишкек, Апышева, Алапаева, жилмассив «Торт-Куль, контур 198), Аламедин (улицы Чугуева, Панфилова, Алма-Атинская, Горького, Гоголя, Логвиненко, Чернышевского, Набережная, Проскурякова, Фабричная, Школьная, переулок Кавказский), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская, Строительная), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, Малая ГЭС), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Виноградная, Набережная, Ала-Арчинская, Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Школьная, Тулебердиева, Совхозная, Сельская, Полевая, Набережная, Родниковая, Арычная, 8 Марта, Веселая, Дачная, Сонкольская, Тамырчы, Садаева, жилмассивы «12 га», «7 га», «Умут», «6,9 га», переулок Южный), Пригородное, Лебединовка (улицы Мичурина, Токмакская, 22 га, Боконбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шанская, Узгенская, Садовая, 145, переулки Ленина, Школьный, Победы, «Городок энергетиков», 13), Торт-Куль (улицы Кийизбаева, Кумушалиева, Кольбаева), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Центральная, Яковенко, переулок Гагарина), Садовое (улица Учхозская), Константиновка (улицы Новая, Школьная, Первомайская, Молодежная), Мыкан (улица Линейная), новостройка «ГЭС-3»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улица Токтогула), Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, переулок Зеленый), Октябрьское (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная, переулок Мирный), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), Кызыл-Туу (улицы Жылжымышова, Кулова, Жыламыш, Конок, Проектируемая), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула, Фрунзе), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);

8.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Проектируемая, Эркин-Тоо, Ала-Тоо, Алтын-Ордо, Колхозная, Крупской, Свердлова, Фрунзе, контур 498), Сокулук (улицы Звездная, Кайназаровой, Ленина, Пионерская, Восточная);

Московский РЭС

8.30-18.00 — села Беловодское (улицы Кирова, Комсомольская, Киевская, Садовая, Украинская, Московская, Фрунзе, Береговая, Дачная, Шопокова, Крупской, Северная, Красноармейская, Тулебердиева, Рябова, Пушкина, Калинина, Ломоносова, Ленина, 50 лет Киргизии, Сыйданова, Железнодорожная, детский сад), Ак-Торпок, Беш-Орюк (улицы Токтогула, Беш-Орюкская, Асанбай), Александровка (мельница, школа), Сретенка (улица Центральная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Калининское (улицы Дуулата, 8 Марта), Арал, Ак-Башат, Айдарбек;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Гидростроитель, станция «Ивановка»;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Туз, Чон-Далы, Ленинское, Сарыжон, Нижняя Серафимовка, Интернациональное, Бозбармак, Джар-Башы, Дмитриевка (улица Первомайская), Новопокровка (улицы Строительная, Мичурина, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Горького, Шевченко);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — село Онбир-Джылга (улица Калиновка, школа);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Кемин (улицы Абдубачаева, Победы, Жаштык, Немцова, Почтовая, Ленина), села Кызыл-Суу (улицы Кашка, Кашка-Ажы, Оторбаева), Ильич;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя), Эркин-Сай (школа, медресе).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (район центральной аллеи, улицы Турдалиева, Карла Маркса, Чубак, Сатаева, Байтика Баатыра, Янги-Чек), села Чат-Базар, Кызыл-Адыр, Кенеш.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Кызыл-Чарба, Ак-Жар, Какыр, Кенеш, Озгоруш, Кремль, Учкун, Ленин, Мажурумтал, Лесное, Ынтымак, Кайрат, Ак-Жар, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме, сельские управы Нур-Абад, Кара-Кочкор, Кашка-Жол, города Ноокат, Узген (часть), Ош (улицы Курманджан Датки, Ленина, Навои, Айтиева, Алиева, Давыдова, Ремесленников, Абдыкадырова, Осконалиева, Моминова, Конурбаева, Осмонова, Мамырова, села Арек, Орке, Татар, Тээке, микрорайон «Ак-Тилек», участок «Дыйкан-Кыштак»).

5 Баткенская область