Парк имени Тулебердиева до сих пор не сдали в эксплуатацию. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, у объекта нет правоустанавливающих документов. Значит, его нельзя принять на баланс предприятия.

Нам парк передали на обслуживание. Поливом занимается Бишкекзеленхоз, потому что в парке не проложили ирригационную систему. Деньги потратили на памятник. Калича Умуралиева

Она добавила, что парк в зоне высокого прилегания грунтовых вод. «Там всего 70-80 метров. Можно установить несколько скважин и обеспечить его полив», — сказала Калича Умуралиева.

Парк открыли в мае 2020 года. Его площадь — 10 гектаров. Из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы потратили около 48 миллионов сомов.