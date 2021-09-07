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Общество

В Бишкеке для женщин с нарушением слуха провели мастер-класс по технике курак

В Бишкеке художница, дизайнер и эксперт в мире прикладного искусства Чолпон Аламанова провела мастер-класс для членов Бишкекского общества глухих и слабослышащих людей по технике курак. Об этом сообщили в фонде «Сорос-Кыргызстан».

Чолпон Аламанова — участница многих международных выставок и основатель собственной школы прикладного искусства в Кыргызстане — продемонстрировала участницам, как при минимальных затратах шить одеяла, сумки, панно, одежду. В этот раз мастер показала, как из остатков швейного производства и синтепона, выработанного из пластикового мусора, сшить яркие одеяла.

«Для женщин с инвалидностью по слуху с пособием в 2 тысячи 700 сомов подобный мастер-класс — великолепная возможность научиться новому доход приносящему ремеслу. Сегодня мы учились не только технике древнего курака, но и сочетанию цветов и узоров, а также говорили о трендах экологического подхода в ремесле», — отметила Чолпон Аламанова.

Ведущая мастер-класса также рассказала участницами о важности экологического подхода, так как он является основным принципом работы в лоскутной технике. По ее словам, отходов в таком производстве нет, все, даже самые маленькие лоскутики — ценный исходный материал. Многое в таком деле создается ручным способом, некоторые операции требуют швейной машинки.

«Для участниц данного мастер-класса агентство помощи и развития уязвимых групп «ADRA Кыргызстан» приобрело необходимые швейные машинки. Для набивки одеял был использован синтепон, выработанный из переработанного пластикового мусора на предприятии «Экодис», — добавили в фонде.

Мероприятие прошло в рамках программы «Искусство и Культура» при поддержке фонда «Сорос-Кыргызстан» и проекта «ADRA Кыргызстан» «Усиление прав и возможностей глухих и слабослышащих людей в Кыргызстане».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206317/
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