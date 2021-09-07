8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — микрорайон «Достук», 5/9, 1/9, 2/9, 1/10, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы От-Араба, Камбаркан, Саадак, Ай-Мончок, Алыкулова, Бекет, Молдо Нияз, Кожожаш, Ашар, Лущихина, Чортекова, Ак-Марал, Керме-Тоо, Тулпар-Таш, Шабдан, Садыбакасова, Ак-Тан, Ак-Кайын, Бадахшан, Жазыйра, Ахунбаева, Муромская, Жоогазын, Сары-Булун, Арча-Бешик, Арча-1, Алты-Тутун, Жайыл Баатыра, Шербет, Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата, Кара-Кужур, Бердибаева, Безымянная, Проектируемая, Тогуз-Тутун, Эр-Тайлак, Камбар-Ата, переулок Клинский), «Хабитат» (улицы Боталиева, Кызыл-Кийская, Манас, Щербакова, Тулебердиева Витебская, Можайского, переулок Снегиревский), «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34, Ынтымак, улицы 6-я, 7-я), «Ак-Орго» (улицы Чортекова, Алты-Тутун, Ашар, Ак-Шоокум);

9.00-17.00 — отрезки улицы Алыбаева, Захарьева, Виноградной, Крылова, Садырбаева;

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 4;

9.30-19.00 — отрезки улицы Фирсова, переулок Суусамырский, Охотный;

9.30-18.00 — жилмассив «Красный строитель», улицы Орозбекова, Саадаева;

9.30-18.30 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Нооруз, Жеек, Чубак, Алманбет, Манасчы, Эр-Тоштук, Эр-Табылды, Ак-Уул), улица Душанбинская, 80.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Рассвет, Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Полевая, Кошокбека), Победа, Лебединовка (проспект Победы, улицы Кузнечная, Северная, Калинина), Аламедин (улицы Полевая, Молодежная), Мыкан (улица Линейная), Васильевка (улицы Комсомольская, Верхняя, Солто-Ата), Сарбан (улицы Земледелец, Тогуз-Булак, Проектируемая), Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, переулок Советский), Маевка (улицы Новая, Молодая Гвардия, Школьная, Виноградная, Набережная, Ала-Арчинская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Советская, Северная, Восточная, Полевой стан, Сагынбаева, переулок Сагынбаева), Восточное (улицы Манас, Акушинская, Дружба), Джаны-Джер (улицы 50 лет Октября), Сокулук (улицы Белинская, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Звездная, Пионерская, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, переулок Московский), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула, Фрунзе), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо);

8.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Азия-Ордо, Ак-Шоола, Алтын-Ордо, Баян, Жангир у. Аппас, Маматемин-Ата, Хан-Тенири, Нур-Заман, Проектируемая, Эркин-Тоо, новостройка «Ала-Тоо», контур 498);

Московский РЭС

8.45-12.00 — село Беловодское (улицы Ленина, д/с «Бакыт»);

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Прогресса, Колхозная, Пионерская), Кепер-Арык (улица Ленина), Сретенка (улицы 1 Мая, переулок 1 Мая);

9.30-18.00 — село Беш-Орюк (улица Асанбай);

10.00-17.00 — села Александровка (улицы Пионерская, Чапаева), МТФ (улица Мамайская);

10.00-14.00 — село Петровка (улица Гайдара);

13.00-17.00 — села Петровка, (улица Советская), Темен-Суу, Ак-Башат;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Калининское (улицы Дуулата, 8 Марта), Полтавка (улица Партизанская), Алексеевка (улицы Мира, Нуржанова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Буденовка, Гидростроитель, Советское, Отогон, Ивановка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное, Бозбармак, Джар-Баши, Туз, Чон-Далы, Жайылма, Ленинское, Сарыжон;

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Каирма (улица Сыдыкова), Кош-Коргон;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Алыке), Кызыл-Суу (улица Ворошилова), Чым-Коргон (улица Казакбаева), Ильич (улицы Садовая, Кошоева);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Подгорная), Бухара (улицы Мамбеталиева, Давыденко).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (район заготзерна, улицы Советская, Луговая, Турдалиева, Янги-Чек), села Чат-Базар, Боо-Терек, Ынтымак, Туйто, Аманбаево, Арал, Нылды, Сары-Булак.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Каратай, Ак-Жар, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Осмон, Жаны-Алай, Кызыл-Абад, Садырбай, Сары-Колот, Тойчу, сельские управы Нур-Абад, Дон-Булак, города Ош (улицы Абдыкадырова, Осконалиева, Айтиева, Осмонова, Масалаиева, Шакирова, Монуева, Суюнбаева, Примова, Атабаева, Абжалова, Нурматова, Рудничная, Кочобаева, Садырбаева, Раззакова, Салиевой, Абдыкадырова, Чкалова, микрорайоны «Толойкон», «Анар», село Озгур), Узген (улицы Мукумий, Улукбек, Иминова, Манас, Жусупова, Эмир Темир, нижняя часть города).

5 Баткенская область