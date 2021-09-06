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Общество

В Бишкеке открыли хоспис для тяжелобольных бездомных людей

В столице открыли хоспис для тяжелобольных бездомных людей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, учреждение находится в жилом массиве «Мурас-Ордо». В нем тяжелобольные люди без определенного места жительства будут получать паллиативную помощь. Хоспис рассчитан на пять человек. Но в дальнейшем будет расширяться.

«Хоспис открылся при фонде «Фонтан жизни». Его основательницей является Гордан Мэри Маргарет Тирквуд, которая приехала в Кыргызстан более 18 лет назад и начала помогать бездомным людям. В приютах фонда люди без определенного места жительства могут принять душ, получают чистую одежду и обувь», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206175/
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