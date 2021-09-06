7 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Медерова, Жукеева-Пудовкина, переулок Кокандский;

9.00-17.00 — школа № 32;

9.00-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Худайбергенова, Боталиева, Жаманбаева, Айни, Молодая Гвардия, переулок Пензенский, жилмассивы «Колмо» (улицы Тендик, Илим, Мыскал, Дастан, Биримдик, Жаштык, Достук, Жеткинчек, Сейил, Мидина), «Ак-Орго» (улицы Ынтымак, Проектируемая, Сон-Кол, Тимура Фрунзе, Адилет, Мурманская, Алты-Бакан), «Ак-Босого» (улицы Чуй-15 — Чуй-20, Чуй-29 — Чуй-32, Чуй-34, Ак-Чолмок, Бекбекей, Кырк-Кыз, Тагылдыр-Тоо), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Арча-Бешик, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата), улица Тимирязева, 42;

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 2;

9.30-18.30 — отрезки улиц Жибек Жолу, Куликовской, переулок Черкесский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Матросова.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Ала-Тоо, Бегельдинова, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Ай-Булак, Каракольская, переулок Зеленый), Кок-Жар (улица Сыргак, новостройка «Лагерь»), Ленинское (улицы Коммунарская, Садовая, Алма-Атинская, Восточная, переулок Зеленый), Васильевка (улицы Комсомольская, Набережная, Солто-Ата), Аламедин (улицы Гагарина, Заводская, Некрасова), Садовое (улица Учхозская, новостройка ГЭС-3);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Романовка (улица Кирова), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Западная, Проектируемая, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное, Асылбаш (улицы Жайчи, Бира, Мира, Новая, Доолот, Иманкулова, Ленина, Сурабалды), Первомайское (улицы Калинина, Спортивная), Сарбан (улицы Адигине, Боромбай), Новопавловка (улицы Пограничная, Советская, Ала-Арчинская), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Советская, Пограничная, Ленина);

10.00-16.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Свобода, Алма-Атинская, Бакыт, Правда, Больничная, Торговая, Строительная, Фрунзе, Батаева, Мельничная, Советская, Калинина, Линейная, Урожайная, Шопокова, Свердлова, переулки 40 лет Победы, Белинского);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Ленина, Луговая, Токтогула, Украинская, 1 Мая, Строительная, Ключевая, Киргизская, Ситникова, Советская), Александровка (улицы Мамайская, МТФ, Крупская), Беш-Орюк (улица Асанбай), Петровка (улица Беш-Терекская), Кепер-Арык (улица Ленина);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Айдарбек (улица Центральная), Полтавка (улица Партизанская), Алексеевка (улицы Мира, Нуржанова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Сын-Таш, Свинсовхоз, Гидростроитель, Кенеш, Советская;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Сарыжон (улицы Сарыжон, Фрунзе), Дмитриевка (улицы Калинина, Первомайская, Комарова), Тогуз-Булак (улицы Манкулова, Осмонова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы (улицы Советская, Ахунбаева, Октябрьская), Маданият (улицы Маданиятская, Ажике, Кутманалиева);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Шералы), Алмалуу (улица Манаса), Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Чым-Коргон (улица Казакбаева);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Подгорная), Кум-Арык (улицы Карабулакская, Центральная).

3 Таласская область Таласская область

9.00-18.00 — город Талас (район аэропорта, улицы Советская, Янги Чек);

9.00-12.00 — город Талас (улицы Айтматова, Мырзалиева);

13.00-17.00 — город Талас (улицы Оторбаева, Карла Маркса, район центрального рынка);

9.00-17.00 — село Талды Булак.

4 Ошская область Ошская область