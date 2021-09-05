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Общество

6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — микрорайон «Джал-29», 4/1, 4/2, 45/2, жилмассивы «Аска-Таш» (улицы Месароша, Набережная, Кедейкан), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Камбар-Ата, Проектируемая, Кен-Кол, Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Бекбекей, Тагылдыр-Тоо, Шербет, Масалиева, Чортекова, Алты-Тутун, Жайыла Баатыра, Кара-Кужур,Тогуз-Тутун);
  • 9.00-17.00 — отрезки проспектов Эркиндик, Чуй, улиц Куренкеева, Фрунзе, Буденного, Огонбаева, Саратовской, Веселой, Курманалиева, Кишиневской, Достоевского, Бабушкина, Армавирской, Бакинской, Элебесова, Тульской, Арычной, 7-й микрорайон (коттеджи возле ЮБЧК);
  • 9.30-17.00 — улица Суеркулова, 5;
  • 9.30-18.30 — село Орто-Сай (частично), улица Кольбаева, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 28, 30.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды у. А., новостройка «Лагерь»), Кайырма, ГЭС-5, Ленинское (улица Алма-Атинская), Берлик (улицы Токтогула, Новая, Жумалы), Аламедин (улицы Кыргызстанская, Достук), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Чагая), Маевка (улицы Виноградная, Школьная, Новая, Ала-Арчинская, Молодой Гвардии), «Городок энергетиков», 3;

Сокулукский РЭС

  • 10.00-18.00 — села Сокулук (улицы Школьная, Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина), Учкун (улица Осмонбека);
  • 14.00-18.00 — село Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажы, Беговая, Проектируемая);
  • 9.00-18.00 — села Кун-Туу (станция «Арашан»), Военно-Антоновка (улицы Советская, Фрунзе, Пограничная, Ленина, Крупской, МТФ, станция «Сокулук», Южная, Дружбы, Комсомольская, жилмассив «ВОССТ», кварталы А, Б, Г), Новопавловка (улицы Пограничная, Советская, Ала-Арчинская);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Кепер-Арык (улица Ленина), Беловодское (улица Красноармейская);
  • 9.00-17.00 — села Беш-Орюк (улица Асанбай), Александровка (улицы Пионерская, Западная, Колхозная, Ташкентская, Чапаева, Комсомольская, Крупской, Ключевая, Пушкина, Мамайская, Дружбы, Почтовая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жайыл (улицы Аликбаева, Жекшенова), Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Коминтерна, Октябрьская, Горького, Мелиораторов, Комсомольская), Малтавар, Алексеевка (улицы Центральная, Школьная, Чапаева, Суворова, Лермонтова);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сын-Таш, Свинсовхоз, Гидростроитель, Красная Речка;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Сарыжон (улицы Сарыжон, Фрунзе), Бозбармак (улица Иманкулова), Жарбаш (улицы Телебаева, Чонтоева, Кара-Булун), город Кант (улицы Чкалова, Щорса, Ванахуна, Гайдара);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Шамшы (улицы Советская, Ахунбаева, Октябрьская), Онбир-Жылга (улицы Кок-Каптал, Онбир-Жылга, Пионерская);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Кызыл-Суу (улица Жданова);

Панфиловский РЭС

  • 8.00-17.00 — село Тельман (улица Шаймат).
3
Таласская область
  • 9.00-19.00 — село Аманбаево.
4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Осмон, Жаны-Алай, Кызыл-Абад, Живпром, Садырбай, Сары-Колот, Тойчу, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Кызыл-Тал, Будалык, город Ош (улицы Осмонова, Абдыкадырова, Осконалиева, Айтиева, Ленина, Курманджан Датки, Исанова, Петрова, Анар, микрорайоны «Амир-Тимур», «Анар», «Толойкон», села Жапалак, Арек, Орке, Татар, Тээке, жилмассив «Калинин»).
5
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, Султанова, Октябрьская, Дехканская, Киргизская, Матросова, Интернациональная, Едренкина, Водонапорная, 8 Марта, Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Техникумская, Школьная, Нигматуллина, Машзавод), сельские управы Катран, Лейлек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206014/
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