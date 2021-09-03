4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Алма-Атинской, Осмонкула, Древесной.
2Чуйская область
- 8.00-17.00 — село Александровка (улицы Масанчина, Гагарина, Октябрьская, Ленина, Ясыра-Шиваза, Куйбышева, Татарская).
3Таласская область
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9.00-19.00 — село Аманбаево.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), сельские управы Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш.