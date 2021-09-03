4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Алма-Атинской, Осмонкула, Древесной.

2 Чуйская область Чуйская область

8.00-17.00 — село Александровка (улицы Масанчина, Гагарина, Октябрьская, Ленина, Ясыра-Шиваза, Куйбышева, Татарская).

3 Таласская область Таласская область

9.00-19.00 — село Аманбаево.

4 Ошская область Ошская область