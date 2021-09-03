19:25
USD 84.74
EUR 100.38
RUB 1.16
Общество

4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Алма-Атинской, Осмонкула, Древесной.
2
Чуйская область
  • 8.00-17.00 — село Александровка (улицы Масанчина, Гагарина, Октябрьская, Ленина, Ясыра-Шиваза, Куйбышева, Татарская).
3
Таласская область

  • 9.00-19.00 — село Аманбаево.

4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), сельские управы Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205957/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 августа: где в регионах отключат свет
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и&nbsp;еще трех стран Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и&nbsp;УЗИ Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
3 сентября, пятница
19:19
Глава Уч-Коргонского айыл окмоту задолжал за свет более 200 тысяч сомов Глава Уч-Коргонского айыл окмоту задолжал за свет более...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки и опера-дастан
18:46
В Баткенской области пограничники задержали контрабанду на 400 тысяч сомов
18:30
4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Штрафы за уличные драки в России увеличат из-за частых столкновений мигрантов