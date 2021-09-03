11:48
USD 84.74
EUR 100.38
RUB 1.16
Общество

Родные погибшего Умутбека Алтынбек уулу до сих пор не получили квартиру

Родные погибшего в ходе октябрьских событий Умутбека Алтынбек уулу до сих пор не получили квартиру. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

По его словам, семье в ближайшее время выделят квартиру в Бишкеке. Он напомнил, что соответствующее поручение было дано Садыром Жапаровым еще в октябре-ноябре 2020 года.

Но в силу безответственного отношения отдельных чиновников столичной мэрии этот вопрос не был решен своевременно.

Эрбол Султанбаев

Он добавил, что вопрос находится под личным контролем главы государства.

Напомним, еще в ноябре Бишкекский городской кенеш вынес на общественное обсуждение проект постановления о передаче семье погибшего квартиры на безвозмездной основе.

Умутбеку было 19 лет. Молодому мужчине во время милицейского разгона митингующих попала граната в ногу, это стало причиной его смерти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205911/
просмотров: 1013
Версия для печати
Материалы по теме
Нуждающимся работникам культуры предоставят бесплатное жилье
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;31&nbsp;августа: ночью похолодает Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 августа: ночью похолодает
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и&nbsp;еще трех стран Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
3 сентября, пятница
11:29
Наезд на пешехода у кафе «Кореана». Водителя водворили в СИЗО-1 Бишкека Наезд на пешехода у кафе «Кореана». Водителя водворили...
11:24
Аким Октябрьского района Бишкека получил строгий выговор
11:17
Выборы-2021. Итоги кампании подведут сначала по одномандатным округам
11:06
ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
10:56
Бензин может подорожать почти на два сома. С сентября его ввозят с пошлиной