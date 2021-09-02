Сократить автошколы и штрафовать пешеходов. Как еще предлагают бороться с ДТП

Для снижения числа аварий нужно оборудовать трассы республиканского значения большим количеством камер видеонаблюдения. Об этом на круглом столе сообщил председатель общественного совета МВД Ялкун Даутов.

По его словам, этот шаг может заставить водителей относиться ответственно к вождению, без нарушения правил, тем самым обезопасить жизнь себе и окружающим.

Он также считает, что участились случаи покупки водительских прав.

«Нужно взять под особый контроль автошколы страны, а возможно, и уменьшить их число, чтобы можно было контролировать процесс обучения и дачи разрешения на получение водительских прав», — сказал Ялкун Даутов.

Пришло время для разработки национальной стратегии по предотвращению ДТП. К сожалению, не все госорганы в полной мере справляются с поставленными перед ними задачами. Ялкун Даутов

Выступающий предложил привлекать к ответственности пешеходов и отходить от стереотипов о том, что «пешеход всегда прав». Он считает, что в некоторых случаях именно пешеход может создавать аварийные ситуации.