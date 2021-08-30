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Общество

Конкурс по айтышу между кыргызскими и казахскими акынами стартовал в Бишкеке

В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня стартовал международный конкурс по айтышу между кыргызскими и казахскими акынами. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Призовой фонд составляет 3 миллиона сомов.

оргкомитета международного конкурса по айтышу
Фото оргкомитета международного конкурса по айтышу

В импровизированном состязании устного народного творчества будут участвовать по восемь мастеров от каждой страны. От Казахстана — Борубай Орозумбетов, Айбек Калиев, Нурмат Мансуров, Мухтар Ниязов, Нурлан Эсенкулов, Аспанбек Шугатаев, Эрженис Эбдиев, Алтынбек Ибрагимов. От Кыргызстана — Амантай Кутманалиев, Баян Акматов, Асылбек Маратов, Акматбек Султан уулу, Кубат Тукешов, Жылдызбек Тороканов, Турат Жумаев, Мундузбек Борончуев.

XIV Международный конкурс посвящен юбилею независимости Кыргызстана, 20-летию общественного фонда «Айтыш», 160-летию акына Женижока и 175-летию казахского акына Жамбыла Жабаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205555/
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