Более 3 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Чуйской области за минувшую неделю. Об этом сообщает управление по обеспечению безопасности дорожного движения региона.

По данным ведомства, с 21 по 29 августа на территории области сотрудниками УОБДД выявлено всего 3 тысячи 12 нарушений Правил дорожного движения. В том числе 59 водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 945 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движения; 34 водителя управляли транспортным средством без документов.

88 автомашин поставлено на штрафстоянку.

УОБДД убедительно просит водителей не нарушать ПДД.