10:16
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Общество

Более 3 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Чуйской области за минувшую неделю

Более 3 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Чуйской области за минувшую неделю. Об этом сообщает управление по обеспечению безопасности дорожного движения региона.

По данным ведомства, с 21 по 29 августа на территории области сотрудниками УОБДД выявлено всего 3 тысячи 12 нарушений Правил дорожного движения. В том числе 59 водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 945 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движения; 34 водителя управляли транспортным средством без документов.

88 автомашин поставлено на штрафстоянку.

УОБДД убедительно просит водителей не нарушать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205539/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и Токмаке появятся новые камеры «Безопасного города»
В Бишкеке за семь месяцев ПДД нарушили 177 тысяч 513 раз
Инспекторы ГУОБДД проверили водителей маршруток на знание ПДД. Что получилось
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 196 нарушений Правил дорожного движения
Последствия снижения штрафов? За полгода в Кыргызстане в ДТП погибли 329 человек
93 тысячи сомов штрафа за нарушения ПДД нашли у водителя в Бишкеке
В Бишкеке за два дня выявили 1 тысячу 413 нарушений ПДД
Сегодня и завтра в Бишкеке пройдут усиленные рейды на дорогах
Дорожную разметку испортили на улице Баялинова в Бишкеке
Популярные новости
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Неделя-24. Под домашний арест за&nbsp;50&nbsp;миллионов сомов и&nbsp;ложная информация в&nbsp;законе Неделя-24. Под домашний арест за 50 миллионов сомов и ложная информация в законе
Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
30 августа, понедельник
10:00
30 лет независимости. Президенты и премьеры, не замеченные в уголовных делах 30 лет независимости. Президенты и премьеры, не замечен...
09:54
Более 3 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Чуйской области за минувшую неделю
09:32
Футболистка Айдана Оторбаева приглашает детей с инвалидностью на отдых в лагерь
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 30 августа 2007 года
08:55
В КР выявили 152 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 589
29 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 августа: днем еще жарко
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты, ярмарки и выставки
18:44
В Бишкеке закроют отрезок улицы Ленской: будут ремонтировать канализацию