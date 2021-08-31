24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Сегодня ровно 30 лет, как наша страна обрела независимость. 31 августа 1991 года Кыргызская Республика стала суверенным государством. Верховный Совет Кыргызстана принял Декларацию о государственной независимости Кыргызстана.

Мы прошли сложный и тернистый путь за эти три десятилетия. Кыргызстан учился жить самостоятельно, по-новому налаживать связи с бывшими советскими республиками и зарубежными странами, проводить реформы, пытался найти свой путь.

Мы пережили три насильственные смены власти, каждый раз с надеждой смотрели в будущее, обжигались с выбором и вновь пытались отстоять свое право на свободу. Были и взлеты и падения, но граждане продолжают упорно защищать главные завоевания этих лет — демократию и свободу слова, которые сегодня вновь под угрозой.

Но не будем в этот день о грустном, ведь День независимости — это главный государственный праздник Кыргызстана, праздник национального единства и согласия.

Хочется пожелать Кыргызстану и всем гражданам процветания, а для этого ему нужны сплоченность, ответственность, сила, мудрость, усердие.

24.kg поздравляет читателей и всех кыргызстанцев с праздником. Желаем вашим родным и близким счастья, здоровья, мужества и стойкости!