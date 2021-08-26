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Общество

В аппарате омбудсмена прокомментировали задержание своего сотрудника

Аппарат омбудсмена не будет вмешиваться в следствие по делу о задержании сотрудника ведомства в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

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Уточняется, что задержанному 64 года. Он работал в Иссык-Кульском областном представительстве аппарата омбудсмена с 30 ноября 2011 года. В октябре 2021-го по достижении 65-летнего возраста он намеревался уйти с государственной службы.

«В мае в адрес представительства акыйкатчи по Иссык-Кульской области обратился заявитель Б.Ж. Он пожаловался на то, что его незаконно уволили в местном учреждении здравоохранения. Были установлены нарушения трудового законодательства. В частности, заявителя уволили 21 декабря 2020 года, а приказ оформили задним числом — 16 ноября. При увольнении ему не выплатили зарплату, с приказом об убольнении его не ознакомили, трудовую книжку не выдали в сроки. После рассмотрения заявления представительством омбудсмена Б.Ж. частично выплатили зарплату. Руководитель областной структуры здравоохранения своим приказом объявила замечание работнику кадровой службы, допустившему нарушения», — проинформировали в аппарате акыйкатчи.

В ведомстве отметили: областное учреждение здравоохранения, где были выявлены нарушения, сообщило в адрес представительства омбудсмена, что ответственность расчетного бухгалтера рассмотрят после его выхода на работу, так как он находится в отпуске.

«Работница кадрового подразделения К.З., получившая взыскание в виде замечания, впоследствии обратилась в правоохранительные органы в отношении А.Б.», — прокомментировали в аппарате омбудсмена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205283/
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