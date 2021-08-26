В Бишкеке за счет единого депозитного счета построен учебный корпус школы № 72

Готовность нового учебного корпуса школы-гимназии № 72 в Бишкеке составляет 95 процентов. Об этом сообщили в Госстрое.

Здание рассчитано на 225 учеников. Строительство началось в 2019 году за счет средств единого депозитного счета.

На объект потратили 37 миллионов 176 тысяч 400 сомов. Комплекс состоит из двух учебных корпусов площадью 1 тысяча 640 квадратных метров. Помимо стандартных классов, здесь будут профильные лабораторные кабинеты химии, биологии, информатики и библиотека.

Подрядчики благоустраивают территорию и устанавливают мебель.