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Общество

В селе Озерном достраивают школу за $1,5 миллиона

В селе Озерном Аламединского района заканчивают строительство новой школы за $1 миллион 526 тысяч 804. Об этом сообщили в Госстрое.

Отмечается, что Саудовская Аравия через свой Фонд развития уже профинансировала строительство на $1 миллион 7 тысяч 993.

Готовность объекта составляет 98 процентов. Возводить его начали в октябре 2019 года. Школа рассчитана на 375 ученических мест. Проект предусматривает все условия для обучения — учебный корпус, спортивный зал с галереей, столовая, актовый зал, а также оборудованные классы химии, физики и ИВТ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205185/
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