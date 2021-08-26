В селе Озерном достраивают школу за $1,5 миллиона

В селе Озерном Аламединского района заканчивают строительство новой школы за $1 миллион 526 тысяч 804. Об этом сообщили в Госстрое.

Отмечается, что Саудовская Аравия через свой Фонд развития уже профинансировала строительство на $1 миллион 7 тысяч 993.

Готовность объекта составляет 98 процентов. Возводить его начали в октябре 2019 года. Школа рассчитана на 375 ученических мест. Проект предусматривает все условия для обучения — учебный корпус, спортивный зал с галереей, столовая, актовый зал, а также оборудованные классы химии, физики и ИВТ.