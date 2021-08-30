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Общество

Перенос учебного года. Что посмотреть с детьми в кинотеатрах Бишкека

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется на две недели позже обычного. Для одних родителей решение кабмина стало неприятной неожиданностью, для других — поводом больше времени провести со своими детьми.

24.kg представляет обзор фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах Кыргызстана в первой половине сентября.

С 26 августа в прокате мультфильм «Щенячий патруль в кино».

Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

2 сентября на экраны выйдет мультфильм «Три мушкетера».

Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту — стать королевским мушкетером. Героя ждут опасные, но очень веселые приключения в компании новых друзей, вместе с которыми ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного кардинала Ришелье.

С детьми постарше (12+) можно сходить на фильм «Нефутбол».

Дане Белых с детства твердили, что футбол — не женское дело, но она все равно стала капитаном футбольной команды. Вот только ее команду неожиданно собрались распустить. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла еще в школе.

С 9 сентября в прокате мультфильм «Вокруг света за 80 дней».

Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

Те, кто не успеет сходить в кинотеатр с детьми до начала учебного года, могут это сделать 16 сентября, когда начнется показ семейного фильма «Сердце чемпиона», мультфильмов «ФиксиКИНО. Большая перемена» и «Литл Гром».

Мэнди на спор участвует в гонке на квадроцикле и врезается в постройку, которая разваливается. Чтобы отработать свой промах, она вынуждена ухаживать за лошадьми. Так она встречает новых друзей, начинает ухаживать за травмированным конем и принимает участие в соревнованиях.

Фиксикам, Смешарикам и Бодо Бородо вместе предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, а также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть и многое-многое другое.

Литл Гром — неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его — мечта Якари и его подруги Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205164/
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