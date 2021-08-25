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Общество

В Бишкеке пройдет выставка товаров женщин-предпринимателей со всех регионов КР

В Бишкеке пройдет выставка товаров женщин-предпринимателей со всех регионов КР в формате POP-UP SHOP. Об этом сообщили в ОО «Фонд развития предпринимательства среди женщин (She Starts)».

По его данным, выставка пройдет с 26 августа по 5 сентября в торговом центре «Дордой-Плаза». Она пройдет в рамках презентации первой онлайн-платформы www.Buyfromwomenkg.com, которая разработана при поддержке структуры «ООН Женщины». На сайте представлены продукты и товары сельских женщин.

В поддержку женщин-предпринимателей также состоится информационный хакатон, на котором пройдут мастер-классы для женщин-предпринимателей по использованию платформы. 7 сентября в отеле Novotel пройдет итоговое мероприятие с участием государственных органов, международных организаций, представителей бизнеса, женщин-предпринимателей.

POP-UP SHOP — это временный магазин выставки товаров, целью которого являются привлечение внимания потенциальных покупателей и повышение продаж продукции женщин-предпринимателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205133/
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