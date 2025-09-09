11:11
Бизнес

Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей

Фото Visa

В Бишкеке Visa совместно с MBANK запустила первую волну глобальной инициативы She’s Next, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства.

«Мы в MBANK считаем, что развитие женского предпринимательства важно для экономики Кыргызстана. Именно поэтому партнерство с мировой компанией Visa в рамках глобальной инициативы She’s Next — это стратегически важное для MBANK направление. Мы видим свою задачу не только в том, чтобы предоставить женщинам-предпринимателям финансовые ресурсы, но и помочь им получить знания и навыки, необходимые для роста. Объединяя усилия с Visa, мы создаем платформу, где каждая участница, вне зависимости от масштаба ее бизнеса, сможет найти поддержку, получить экспертную оценку и, возможно, выиграть грант, который станет трамплином для ее проекта. Мы уверены, что эта программа даст мощный импульс для развития женского предпринимательства по всей стране», — отметил председатель правления MBANK Максатбек Ишенбаев.

Участницы из Кыргызстана смогут получить практические знания для старта или расширения своего бизнеса, доступ к инструментам для ведения собственного дела и дополнительные возможности в виде денежных грантов на развитие — общий призовой фонд программы в республике составляет $19 тысяч.

Visa
Фото Visa

«She’s Next — это глобальная инициатива Visa, которая с момента создания помогла сотням тысяч женщин по всему миру начать свой бизнес или масштабировать его. Сегодня мы в партнерстве с MBANK с большой радостью запускаем первую волну этой инициативы в Кыргызстане. В рамках программы участницы смогут расширить знания о бизнесе, развить деловые связи и получить шанс выиграть грант на развитие своего дела. Уверена, что программа вдохновит предпринимательниц из КР на смелые шаги и большие достижения!» — подчеркнула Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

О запуске инициативы сообщили на медиабранче, где организаторы подробно рассказали о том, как пройдет проект.

Visa
Фото Visa
Для того чтобы принять участие, желающим девушкам, достигшим 18 лет, и женщинам нужно зарегистрироваться на платформе She’s Next по ссылке. Прием заявок открыт до 19 октября.

После регистрации участницы получат доступ к шести образовательным лекциям, которые проведут эксперты в сферах финансов, менеджмента, психологии и тайм-менеджмента. По итогам занятий предусмотрены тесты для закрепления знаний.

Успешное прохождение всех этапов обучения даст возможность перейти к подаче бизнес-планов. Этот этап пройдет с 3 по 16 ноября.

Женщины смогут подать заявки в двух категориях: начинающий либо действующий бизнес.
С 17 ноября по 7 декабря экспертная комиссия определит 20 лучших проектов, по 10 в каждой категории.

12 декабря финалистки представят свои проекты на She’s Next Pitch Day в Бишкеке, где будут названы шесть победительниц первой волны инициативы в Кыргызстане.

Visa
Фото Visa
Призовой фонд, предусмотренный для победительниц:

Категория «Начинающий бизнес»

  • 1-е место — $4 тысячи;
  • 2-е место — $2 тысячи;
  • 3-е место — $1 тысяча.

Категория «Действующий бизнес»

  • 1-е место — $6 тысяч;
  • 2-е место — $4 тысячи;
  • 3-е место — $2 тысячи.

Visa
Фото Visa
Финалистки категории «Действующий бизнес» смогут воспользоваться специальными условиями кредитования, дополнительно предоставленными от партнера инициативы — MBANK:

  • кредит без залога: до 500 тысяч сомов под 14 процентов годовых;
  • кредит под поручительство или залог автотранспорта: до 750 тысяч сомов под 14 процентов годовых;
  • кредит под залог недвижимости:

— в кыргызских сомах:

  • до 18 месяцев — 6 процентов годовых;
  • до 36 месяцев — 8 процентов годовых;
  • до 60 месяцев — 10 процентов годовых;

— в долларах США:

  • до 36 месяцев — 6 процентов годовых;
  • до 60 месяцев — 8 процентов годовых.

Программа открыта как для тех, кто только начинает, так и для уже действующих предпринимательниц.

Заявки принимаются во всех сферах, кроме ограниченных действующим законодательством. Участие бесплатное.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342618/
просмотров: 348
