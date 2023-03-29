В Кыргызстане запущена третья фаза программы «Женщины в бизнесе»

В Кыргызстане запускается третья фаза программы менторинга «Женщины в бизнесе». Проект реализует Европейский банк реконструкции и развития в партнерстве с Фондом поддержки женского предпринимательства Cherie Blair.

Участвовать в программе можно в качестве наставника или ученицы.

На основе поданных заявок на участие в третьей фазе будет создано 30 пар из числа опытных менторов и их подопечных. Задача ментора — помочь ученице с личностным и профессиональным ростом, научить бизнес-планированию и эффективному продвижению продукта, правильной постановке целей и поиску верных решений.

В новом сезоне предпочтение при отборе в программу отдадут женщинам, которые делают бизнес с использованием цифровых и зеленых технологий. Коммуникации будут проводиться на английском языке, поскольку в команду менторов также войдут бизнес-профессионалы из Европы, США и Африки.

Последний день приема заявок — 6 апреля. Заполнить анкету можно по ссылке.

Отметим, за весь период реализации программы наставничества «Женщины в бизнесе» около 100 кыргызстанок смогли улучшить эффективность своего бизнеса благодаря работе в тандеме с менторами. Восемьдесят процентов расширили ассортимент товаров и услуг, и почти все повысили объем продаж и доходность. Всего создано более 200 новых рабочих мест.