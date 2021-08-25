22:39
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Общество

В Нью-Йорке мужчина ужинал в ресторане со своим псом. Видео умилило соцсети

В Нью-Йорке мужчина поужинал со своей собакой. Видео опубликовали в TikTok, оно уже набрало 3,6 миллиона просмотров.

@gemmsauce

the purest friendship i ever witnessed ##nyc ##dog ##bestfriend ##SyncYourMiO

♬ Married Life (From "Up") - Sergy el Som
Девушка стала случайным свидетелем трогательного момента и сняла это для своего TikTok. Мужчина сидел за двухместным столиком в ресторане и ужинал. Его парой на трапезе был милый бело-серый стаффорд. Он спокойно и совершенно не агрессивно все время сидел напротив хозяина и наблюдал.

Когда мужчине принесли бокал вина, пес получил миску с водой. В комментариях пользователи умиляются видео. Люди в шутку отмечают, что собака ведет себя вежливее многих детей.

«Так выглядит мое будущее, если я в скором времени не женюсь»; «Мне вообще такое не мешает: я предпочитаю животных, а не людей»; «У этой собаки манеры лучше, чем у большинства моих друзей»; «Хочу, чтобы больше ресторанов позволяли такое», — пишут пользователи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205086/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
TikTok усилит меры безопасности для детей
Алина Ким из Алматы стала самой популярной девушкой-тиктокером в СНГ
Ужин с главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов
В Кыргызстане вслед за Узбекистаном требуют закрыть TikTok
TikTok увеличил продолжительность роликов в три раза
TikTok удалил 7 миллионов аккаунтов, созданных детьми младше 13 лет
Четвероногие сотрудники железной дороги. Как дрессируют собак в питомнике
Прыжки на батуте маленькой девочки и ротвейлера умилили соцсети
Нашлась хозяйка лейлекского Хатико. Она поблагодарила нового владельца пса
В Кыргызстане прошли соревнования кинологов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
25 августа, среда
22:24
В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова....
22:19
В Нью-Йорке мужчина ужинал в ресторане со своим псом. Видео умилило соцсети
22:00
Чудаки парковки. Жители Бишкека просят огородить тротуары от автомобилей
21:48
С 28 августа в Казахстане смягчают карантинные меры
21:22
Кукольный мастер «оживила» Нургазы из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»