В Нью-Йорке мужчина ужинал в ресторане со своим псом. Видео умилило соцсети

В Нью-Йорке мужчина поужинал со своей собакой. Видео опубликовали в TikTok, оно уже набрало 3,6 миллиона просмотров.

Девушка стала случайным свидетелем трогательного момента и сняла это для своего TikTok. Мужчина сидел за двухместным столиком в ресторане и ужинал. Его парой на трапезе был милый бело-серый стаффорд. Он спокойно и совершенно не агрессивно все время сидел напротив хозяина и наблюдал.

Когда мужчине принесли бокал вина, пес получил миску с водой. В комментариях пользователи умиляются видео. Люди в шутку отмечают, что собака ведет себя вежливее многих детей.

«Так выглядит мое будущее, если я в скором времени не женюсь»; «Мне вообще такое не мешает: я предпочитаю животных, а не людей»; «У этой собаки манеры лучше, чем у большинства моих друзей»; «Хочу, чтобы больше ресторанов позволяли такое», — пишут пользователи.