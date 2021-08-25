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Общество

В кинотеатре «Манас» состоится премьера комедийного фильма «БирКунТун»

Завтра, 26 августа, в кинотеатре «Манас» состоится премьера комедийного фильма «БирКунТун». Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы показа.

По словам режиссера картины Бакыта Мукула, история фильма разворачивается вокруг интеллигентного, жизнерадостного старика Чотона Шеракуна. Потеряв корову, главный герой обращается в милицию, однако остается обманутым и теряет доверие даже к родным людям. Полный амбиций Чотон решает добиться справедливости собственными силами. По приезде в город за ночь с ним происходит несметное количество событий.

Саундтрек к фильму исполнил певец Эрлан Андашев, называется он «Ашыгым». Отмечается, что видеоклип за неделю набрал 1 миллион просмотров.

Главную роль в фильме сыграл народный артист КР, юморист, режиссер Кумондор Абылов.

Фильм сняли за четыре месяца. Бюджет составил больше $40 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205046/
просмотров: 305
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