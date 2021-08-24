Для помощи фермерам разработан Telegram-бот «Дыйкандос»

В рамках реализации концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2023» и как один из инструментов цифровизации сельского хозяйства разработан Telegram-бот «Дыйкандос». Об этом сообщило Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Telegram-бот «Дыйкандос» является многофункциональным онлайн-помощником для фермера. Через него можно получить советы и информацию по выращиванию сельхозпродукции. Он дает доступ к обучающим материалам, справочникам, видеоматериалам и литературе по сельскому хозяйству. Кроме того, бот предоставляет шаблоны документов, каталоги и реестры.

«Доступны материалы и документы по импорту и экспорту продукции. В боте доступна информация о подведомственных организациях министерства. Telegram-бот умеет напрямую принимать жалобы и предложения и многое другое», — рассказали в Минсельхозе.