23:30
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Общество

Для помощи фермерам разработан Telegram-бот «Дыйкандос»

В рамках реализации концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2023» и как один из инструментов цифровизации сельского хозяйства разработан Telegram-бот «Дыйкандос». Об этом сообщило Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Telegram-бот «Дыйкандос» является многофункциональным онлайн-помощником для фермера. Через него можно получить советы и информацию по выращиванию сельхозпродукции. Он дает доступ к обучающим материалам, справочникам, видеоматериалам и литературе по сельскому хозяйству. Кроме того, бот предоставляет шаблоны документов, каталоги и реестры.

«Доступны материалы и документы по импорту и экспорту продукции. В боте доступна информация о подведомственных организациях министерства. Telegram-бот умеет напрямую принимать жалобы и предложения и многое другое», — рассказали в Минсельхозе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204996/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открыли Центр корейской программы по сельскому хозяйству
Экспорт рыбной продукции за полгода составил почти полторы тысячи тонн
Кыргызстан заинтересован в импорте картофеля и цитрусов из Египта
Засуха и маловодье в КР — это триггеры для опасной ситуации, считает эксперт
Кыргызстанцы верят не телесюжетам, а полкам в своем холодильнике — эксперт
Минсельхоз о продовольственной безопасности: Мы остались у разбитого корыта
Муфтий Кыргызстана посетил жителей сел Лейлекского района, пострадавших от селя
В Минсельхозе рассказали, зачем строится отводной канал на реке Чу
В Минсельхозе рассказали, как готовятся к засухе следующего года
Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, снизится до 35 процентов
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
Давайте жить дружно. Студенты из&nbsp;Пакистана обратились к&nbsp;кыргызстанцам Давайте жить дружно. Студенты из Пакистана обратились к кыргызстанцам
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
24 августа, вторник
23:28
Мэрия Бишкека оштрафовала за мусор горожан, школу и «Северэлектро» Мэрия Бишкека оштрафовала за мусор горожан, школу и «Се...
23:02
Для помощи фермерам разработан Telegram-бот «Дыйкандос»
22:41
На олимпиаду Московского физико-технического института позвали кыргызстанцев
22:21
В парке Панфилова у женщины украли iPhone. Она просит опознать подозреваемых
22:01
Мед из Кыргызстана набирает все большую популярность в Японии