Кыргызстанцев приглашают к участию в конкурсе по книгам русских писателей

Кыргызстанцев приглашают к участию в конкурсе по книгам российских писателей. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, до 23 сентября 2021 года нужно опубликовать на своих страницах в социальных сетях посты-рекомендации для прочтения книг русских писателей, которые вас впечатлили.

Не забывайте ставить хештеги #ЧитайсРС и #ReadwithRS.

«Никаких ограничений по формату нет — текст или видео, инфографика или комикс. Книг мало не бывает, поэтому можете делать столько постов, сколько захотите. Выбирайте самые интересные книги русских авторов и делитесь своими рекомендациями. Не забудьте проверить, чтобы ваша страничка была открыта. Победителей конкурса ждут призы», — говорится в сообщении.