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Общество

За полгода в авариях погибли 394 человека. О причинах ДТП рассказали в милиции

За семь месяцев по республике в авариях погибли 394 человека. Об этом 24.kg сообщил руководитель пресс-службы Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Тилек Исаев.

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По его словам, за этот период по стране зарегистрировано 3 тысячи 382 ДТП. В них погибло 394 человека, из них 44 несовершеннолетних детей.

«Основной причиной аварий является грубое нарушение Правил дорожного движения. Это превышение скорости, выезд на встречку, техническое состояние автомашины и вождение в пьяном виде. В 85 процентах случаев ДТП происходят по вине самих водителей. Причиной недавних аварий в Чырпыкты, где погибло пять человек, стало пьяное вождение. Оба водителя были пьяны. На перевале Кубакы, где погибло семь человек, причиной ДТП стало несоответствие технического состояния авто», — сказал Тилек Исаев.

Отмечается, что в 2020-м зарегистрировано 6 тысяч 126 ДТП, из них 2 тысячи 925 произошло за семь месяцев. За год погибло 754 человека, из них 93 — дети. В прошлом году за семь месяцев погибло 324 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204802/
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