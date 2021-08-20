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Общество

В Джалал-Абадской области четыре месяца разыскивают 28-летнего Дуйшо Немат уулу

В Джалал-Абадской области милиция разыскивает без вести пропавшего Дуйшо Немат уулу. Об этом сообщило УВД региона.

28-летний мужчина пропал 20 апреля после того, как ушел из дома в селе Чангет-Сай Сузакского района.

«Мужчина сказал, что собирается ехать в Бишкек работать, в мае его видели в столице. В связи с тем, что установить местонахождение Дуйшо Немат уулу невозможно, милиция просит помощи в поиске у общественности», — сказали в УВД.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Без вести пропавший

Приметы: рост 165-170 саниметров, глаза волосы черного цвета, среднего телосложения, под правой бровью есть шрам после ДТП.

Был одет: спортивная куртка голубого цвета, синие джинсы, на ногах кроссовки коричневого цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дуйшо Немат уулу, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 102, 0374850209, 0778151591, 0558161691.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204613/
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