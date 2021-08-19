В мэрии услышали бишкекчан. Запущен автобус до инфекционной больницы

Управление городского транспорта мэрии запустило автобусный маршрут № 2 по улице Толстого, где расположена Республиканская клиническая инфекционная больница. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, совместно с ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» разработана схема движения: Восточный автовокзал — инфекционная больница (кольцевая).

Уже сегодня 12 автобусов обслуживают пассажиров на линии.

Отметим, бишкекчане неоднократно просили мэрию пустить общественный транспорт до Республиканской клинической инфекционной больницы.

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