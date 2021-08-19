В городе Ош ко Дню независимости откроют детсад на 120 мест

В Оше ко Дню независимости откроют детсад на 120 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото мэрии южной столицы. В Оше ко Дню независимости откроют детсад на 120 мест

По ее данным, вице-мэр Жасур Азимов посмотрел строительство социально-инфраструктурных объектов и посетил детсад в МТУ «Туран». Работы по нему завершены на 97 процентов. Чиновник дал задание — завершить все мероприятия качественно и вовремя.

Представители муниципалитета также проинспектировали реконструкцию улицы Алиева, где идет укладка ирригационных систем. Завершены мероприятия по переносу подземных коммуникаций, уплотнению дорожного полотна. По плану реконструкция завершится в конце текущего года.