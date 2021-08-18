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Общество

Немецкий режиссер сняла фильм про ала качуу. Его покажут в Голливуде

Немецкий режиссер Мария Брендл сняла фильм про ала качуу. Его покажут в Голливуде. Об этом 24.kg рассказала автор картины.

По ее словам, короткометражный фильм про кражу невест Take and Run («Хватай и беги») снят в Кыргызстане в августе и сентябре 2019 года. Продолжительность составляет 38 минут 21 секунду. Язык: кыргызский с немецкими субтитрами.

«После монтажа, звукового оформления, цветокоррекции и музыки он был готов летом 2020-го, а его мировая премьера состоялась в августе 2020 года на международном кинофестивале в Род-Айленде в США. Пока фильм идет на различных кинофестивалях по всему миру, в основном в США. Его еще нет в свободном доступе в интернете, потому что оценка фестиваля еще продолжается», — говорит Мария Брендл.

  

С прошлого года фильм показан на многих кинофестивалях Канады, США, Австралии, Швейцарии, Франции, Болгарии, Греции, Испании и других стран. Картина стала обладателем более 30 наград.

Очередной показ фильма запланирован на 20-22 августа на кинофестивале Голливуда Salute your shorts film festival.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204357/
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