Церемония награждения олимпийских призеров пройдет 23 августа

Церемония награждения членов Национальной сборной команды, представлявших Кыргызстан на Олимпийских играх в Токио, состоится 23 августа. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Мероприятие пройдет в госрезиденции.

Отметим, в Олимпийских играх в Токио Кыргызстан в этом году представляли 16 спортсменов. По итогам состязаний борцы вольного стиля Айсулуу Тыныбекова и греко-римского Акжол Махмудов завоевали серебро. Спортсменка Мээрим Жуманазарова стала обладателем бронзовой медали.