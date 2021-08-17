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Общество

Церемония награждения олимпийских призеров пройдет 23 августа

Церемония награждения членов Национальной сборной команды, представлявших Кыргызстан на Олимпийских играх в Токио, состоится 23 августа. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Мероприятие пройдет в госрезиденции.

Отметим, в Олимпийских играх в Токио Кыргызстан в этом году представляли 16 спортсменов. По итогам состязаний борцы вольного стиля Айсулуу Тыныбекова и греко-римского Акжол Махмудов завоевали серебро. Спортсменка Мээрим Жуманазарова стала обладателем бронзовой медали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204241/
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