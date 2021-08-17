Пропавшую 17-летнюю жительницу Новопавловки нашли в Оше. Она сбежала с парнем

Пропавшая в Сокулукском районе 17-летняя девушка найдена живой и здоровой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что девушку нашли вчера на съемной квартире в Оше. Она была вместе со своим молодым человеком.

«Сегодня девушка и ее парень, 25-летний А.А., доставлены в ОВД Сокулукского района для выяснения всех обстоятельств дела», — сообщили в ГУВД.

В связи с участившимися случаями ухода несовершеннолетних детей из дома ГУВД Чуйской области напоминает гражданам о необходимости постоянного контроля своих несовершеннолетних детей.

Напомним, 17-летняя Саида Исмаилова пропала 4 августа, девушка вышла из дома в селе Новопавловка и не вернулась.