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Общество

Пропавшую 17-летнюю жительницу Новопавловки нашли в Оше. Она сбежала с парнем

Пропавшая в Сокулукском районе 17-летняя девушка найдена живой и здоровой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что девушку нашли вчера на съемной квартире в Оше. Она была вместе со своим молодым человеком.

«Сегодня девушка и ее парень, 25-летний А.А., доставлены в ОВД Сокулукского района для выяснения всех обстоятельств дела», — сообщили в ГУВД.

В связи с участившимися случаями ухода несовершеннолетних детей из дома ГУВД Чуйской области напоминает гражданам о необходимости постоянного контроля своих несовершеннолетних детей.

Напомним, 17-летняя Саида Исмаилова пропала 4 августа, девушка вышла из дома в селе Новопавловка и не вернулась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204201/
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