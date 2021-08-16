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Общество

Ускорить ратификацию документа об экстрадиции осужденных призывает омбудсмен

Омбудсмен просит ускорить ратификацию документа об экстрадиции осужденных. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, Токон Мамытов направил обращения на имя торага ЖК Таланта Мамытова и председателя кабмина Улукбека Марипова с просьбой ускорить процесс присоединения Кыргызстана к Европейской конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года и Дополнительному протоколу к Конвенции о передаче осужденных лиц от 18 декабря 1997-го.

Отмечается, что указанные международные договоры создают правовой механизм, благодаря которому кыргызстанцы, осужденные в странах — участницах конвенции, получат возможность отбывать наказание в исправительных учреждениях Кыргызстана.

«Кыргызстан является страной с высоким уровнем внешней трудовой миграции, в связи с чем ратификация вышеназванной конвенции и Дополнительного протокола к ней для нашей республики очень актуальна», — отметил Токон Мамытов.

В качестве примера в институте привели ситуацию с заявителем М.И., который обратился к омбудсмену с просьбой оказать содействие в экстрадиции своего отца У.И., 1980 года рождения, из Литовской Республики. 18 ноября 2011-го последний был приговорен к лишению свободы на 13 лет и 9 месяцев.

Этот вопрос прорабатывался институтом акыйкатчи совместно с Генеральной прокуратурой. В Министерство юстиции Литвы направлено соответствующее обращение.

В ответ в Минюсте Литвы сообщили, что передача осужденного в КР для дальнейшего отбывания наказания не представляется возможной в связи с отсутствием между двумя странами правовой базы, регламентирующей порядок передачи осужденных лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204114/
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