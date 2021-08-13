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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В КР двумя дозами привито лишь семь процентов от подлежащих вакцинации

В КР двумя дозами привито 238 тысяч 887 человек, одной — 573 тысячи 495 человек. Такие данные приводит система для учета вакцинации vc.emed.gov.kg.

В рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 3,4 миллиона человек определены целевой группой, подлежащей вакцинации в стране. В нее не включены дети до 18 лет и внешние трудовые мигранты. Следовательно, полностью привиты всего семь процентов кыргызстанцев от включенных в список, одной дозой — 16,8 процента.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 миллиона человек.

В Кыргызстане сегодня доступны три вида вакцин: «Спутник V», Sinopharm и AstraZeneka. В сентябре ожидается поступление вакцины Pfizer. В первом квартале 2022 года может рассматриваться вопрос предоставления вакцины Moderna по линии донорской поддержки Всемирного банка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203919/
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