22:48
USD 84.80
EUR 99.33
RUB 1.15
Общество

Преподавателей Кыргызстана приглашают к участию в педагогическом марафоне

В Кыргызстане с 17 по 20 августа состоится педагогический марафон в режиме онлайн. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, к участию приглашаются педагогические работники и представители администрации образовательных организаций. Участие в марафоне бесплатное.

Для обсуждения предлагают следующие темы:

  • управление, педагогический дизайн, разработка и использование педагогических инструментов;
  • компетенции педагога, работающего в цифровом поле системы образования;
  • подходы к организации эффективного обучения в условиях цифровой трансформации;
  • секреты профессионального развития в области образования;
  • эффективные практики индивидуализации обучения, наставничества, развития команд.

Регистрация на форум доступна по ссылке. Узнать подробную информацию можно по телефонам: +79281773920, +79281870567.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203831/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцев приглашают к участию в онлайн-форуме IT-технологий. Будут призы
Преподаватели Ошского филиала Национального университета получали взятки
В Бишкеке пройдет экономический форум «Европейский союз — Центральная Азия»
Где в КР начнут строить первые совместно с Россией школы, решили чиновники
Кыргызстанцев приглашают к участию в международном молодежном форуме
В Бишкеке впервые пройдет Международный форум ректоров вузов
Защита персональных данных. В Кыргызстане стартует конкурс для молодежи
Религиозная культура и светская этика в школах. О чем не сообщили наши чиновники
В Кыргызстане пройдет форум по поддержке IT-специалистов
Нацстатком: Наиболее востребованной среди студентов остается профессия педагога
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Нападение на&nbsp;кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников
Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в&nbsp;Бишкеке Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке
Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из&nbsp;России Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России
Бизнес
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
12 августа, четверг
22:19
Преподавателей Кыргызстана приглашают к участию в педагогическом марафоне Преподавателей Кыргызстана приглашают к участию в педаг...
21:47
В Бишкеке пройдет концерт Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии
21:20
Туалет за кустиком. Активисты Бишкека напомнили властям о нехватке уборных
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 августа: местами дожди
20:44
Дело «Кумтора». Сооронбай Жээнбеков вышел с допроса в ГКНБ