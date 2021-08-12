Преподавателей Кыргызстана приглашают к участию в педагогическом марафоне

В Кыргызстане с 17 по 20 августа состоится педагогический марафон в режиме онлайн. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.
По его данным, к участию приглашаются педагогические работники и представители администрации образовательных организаций. Участие в марафоне бесплатное.
Для обсуждения предлагают следующие темы:
- управление, педагогический дизайн, разработка и использование педагогических инструментов;
- компетенции педагога, работающего в цифровом поле системы образования;
- подходы к организации эффективного обучения в условиях цифровой трансформации;
- секреты профессионального развития в области образования;
- эффективные практики индивидуализации обучения, наставничества, развития команд.
Регистрация на форум доступна по ссылке. Узнать подробную информацию можно по телефонам: