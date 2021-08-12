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Общество

Как из глянцевого журнала. Про образцовый двор Бишкека рассказали в мэрии

В преддверии 30-летия независимости Кыргызстана мэрия столицы решила рассказать об активных бишкекчанах. Среди них жители 7-го микрорайона, которые превратили свой двор в уютное место отдыха.

«Уже много лет в доме уживается более 200 горожан — дружных соседей, которые прохладным летним утречком или теплым осенним вечером любят побеседовать, выйдя в свой уютный двор. В таком тенистом дворике приятно находиться. Деревья и кусты, посаженные жителями, навевают прохладу и чувство безмятежности», — отметили в муниципалитете.

Жильцы дома сделали небольшой водоем, вымощенный камнями, в кустах всегда обитает пара-тройка бездомных котов. Их подкармливают бабушки, и поэтому они ластятся к каждому, кто живет во дворе.

«Детвора весело проводит время на ухоженной детской площадке с песочницей. Рядом на лавочках за ними следят заботливые мамы и бабушки», — сказали в мэрии.

Жильцы разделили обязанности и работают на своих участках: сажают деревья, делают экологически чистые заборчики, разбивают водоем, красят скамейки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203821/
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