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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Сколько государство тратит на лечение одного пациента

Медицинская помощь пациентам с COVID-19 и внебольничной пневмонией оказывается в 79 стационарах республики. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя ФОМС при МЗиСР Клара Оскомбаева.

По ее словам, в больницах развернуто 5 тысяч 237 коек, из них 483 — в реанимациях и палатах интенсивной терапии. «Для проведения оплаты стационарам Фондом ОМС совместно с Министерством здравоохранения и социального развития проведен перерасчет размеров оплаты за пролеченные случаи, связанные с лечением больных COVID-19 и наблюдением за контактными лицами», — сказала она.

По ее словам, расчеты проведены на основании фактических расходов в шести стационарах за исключением стоимости ПЦР-анализа, приобретения СИЗ, заработных плат. Размер оплаты зависит от тяжести заболеваемости.

Легкая степень — 1 тысяча 951 сом, средняя — 4 тысячи 670 сомов, тяжелая — 18 тысяч 329 сомов, крайне тяжелая — 37 тысяч 843 сома. Наблюдение за контактными — 1 тысяча 862 сома.

Клара Оскомбаева подчеркнула, что лечение для пациентов бесплатное. Все расходы покрываются из республиканского бюджета и ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203780/
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