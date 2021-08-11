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Общество

В Москве кыргызстанец с психическим расстройством пытался совершить самоубийство

В Москве кыргызстанец пытался совершить самоубийство. Его поместили в психиатрическую клинику. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, сотрудник диппредставительства принял участие в выездном судебном заседании Симоновского районного суда для оказания юридической помощи гражданину КР М.С., 1975 года рождения. В суде рассматривали административное исковое заявление психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева о принудительной госпитализации М.С.

4 августа он был доставлен сотрудниками полиции в эту больницу в связи с угрозой совершить самоубийство. Отмечается, что при поступлении в медучреждение кыргызстанец сообщил, что ранее в КР наблюдался у врачей в связи с психическим расстройством.

В соответствии со статьей 29 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в связи с тем, что гражданин М.С. представляет опасность для себя, суд удовлетворил заявление и вынес решение о его пребывании в указанной психиатрической больнице в недобровольном порядке для психиатрического обследования и лечения в стационарных условиях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203638/
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