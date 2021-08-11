Горожане добровольно демонтируют незаконные объекты после разъяснительных работ. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, управление землепользования и строительства совместно со спецподразделением МП «Тазалык» продолжает борьбу с незаконным строительством в столице. На этот раз демонтирован незаконно установленный павильон на пересечении улиц Ахунбаева и Достоевского, еще два — на пересечении улиц Ауэзова и Исакеева.

«Радует, что благодаря разъяснительным работам добровольно демонтированы торговый павильон и навес, которые подпадали под реконструкцию дороги на улице Кривоносова, а также объект облегченного типа на пересечении улиц Туголбай Аты и Раззакова, тоже препятствующий строительству дороги. Владельцы павильона в микрорайоне «Тунгуч» также снесли свой павильон, а в жилом массиве «Рухий-Мурас» — капитальный фундамент», — отметили в муниципалитете.