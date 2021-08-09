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Общество

В Национальном хирургическом центре отказались принимать осужденного с ранением

В Национальном хирургическом центре имени Мамбета Мамакеева отказались принимать осужденного с ранением. Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

По его данным, директор центра Бакыт Рысбеков и завотделом превентивных посещений Бакыт Касымкулов побывали с проверкой в нескольких исправительных учреждениях.

Представители центра провели беседу с С.А., осужденным Токмакским городским судом за разбой на 12,5 года. Мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении № 31 в селе Молдовановка, где 5 августа после вечерней проверки с ним произошел несчастный случай.

При попытке застеклить окно заключенный получил травму — осколком разбившегося стекла ему порезало грудь. Прибывшая на вызов бригада медиков отвезла его в сопровождении конвоя в Национальный хирургический центр имени Мамбета Мамакеева, однако врачи отказались принимать пострадавшего, сославшись на то, что он осужденный.

Медики скорой помощи составили акт и отвезли пациента в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, там ему зашили порез. После этого мужчину доставили в ИК-47, где есть больница. По словам врачей исправительной колонии, рана неглубокая, общее состояние заключенного удовлетворительное. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По мнению специалистов наццентра, отказ в оказании медицинской помощи недопустим.

Все без исключения граждане при экстренном поступлении в любое медицинское учреждение республики имеют право получить своевременные квалифицированные медуслуги.

Национального центра по предупреждению пыток
Фото Национального центра по предупреждению пыток. Осужденный

При этом отмечается, что отказ в оказании медицинской помощи на том основании, что пациент является осужденным, рассматривается как дискриминация по социальному статусу. По этому факту Наццентр по предупреждению пыток направит обращение в соответствующие структуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203526/
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