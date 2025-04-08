Кыргызстан поддержал инициативу о создании единой зоны экстренной медицинской помощи в рамках Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, в Астане подписан меморандум о сотрудничестве. Церемония прошла на базе Национального координационного центра скорой медицинской помощи, который отныне станет центральной площадкой координации усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации, пандемии и техногенные катастрофы.

Фото с сайта МЗ КР. Единую зону экстренной медпомощи создали в рамках ОТГ

Создание единой платформы взаимодействия позволит государствам обмениваться передовыми технологиями, совместно обучать специалистов и укреплять потенциал санитарной авиации, особенно в странах с труднодоступными территориями.

«Кыргызстан как страна с горным рельефом и удаленными регионами как никто другой понимает значимость своевременной и скоординированной скорой помощи. Мы поддерживаем инициативу создания общей зоны реагирования и готовы внести свой вклад в ее развитие. Для нас особую ценность представляет обмен знаниями и технологиями. Мы заинтересованы в обучении наших специалистов на базе симуляционных центров, в проведении совместных учений и в создании эффективных механизмов медицинской эвакуации», — сказал глава МЗ КР Эркин Чечейбаев.

На мероприятии также выступили представители Азербайджана, Узбекистана, Турции и Казахстана. В рамках встречи представлены современные решения в области медицинской авиации, симуляционного обучения, организации профильных экстренных служб, в том числе центров по инсульту, токсикологии, акушерству и другим направлениям.

Казахстан, принимающий инициативу на своей территории, продемонстрировал возможности санитарной авиации, которая ежегодно выполняет более 2 тысяч бесплатных рейсов в интересах граждан.